Laufersweiler – Carl, Heinz: Abflug wurde gestrichen

Meine Schwester Anneliese und mein Schwager Fritz waren zum 90. Geburtstag meiner Mutter im August aus Colorado (USA) zu Besuch.

Für den 12. September war der Rückflug geplant. Am 11. September trafen wir uns zum Essen und Kaffeetrinken. Als mein Schwager Hugo kam, bat er uns sofort, den Fernseher einzuschalten. Es sei in den USA etwas Schreckliches passiert. Bei den ersten Bildern dachten wir, es wäre ein falsch eingestellter Kanal, welcher ein Actionfilm zeigte. Dann flog auch schon das zweite Flugzeug in den Wolkenkratzer. Wir dachten beim ersten Flugzeug an einen Pilotenfehler. Bei dem zweiten Flugzeug merkten wir dann, das kann nur Terror sein. Keiner konnte sich vorstellen, dass Flugzeuge solch eine Explosion verursachen können. Beton, Stahl, alles wurde zu Schutt und Asche. Mein Schwager meinte sofort, dass sämtliche Flüge in die USA gestrichen wären. Nach einem Anruf in den USA hörte er, dass der gesamte Luftraum gesperrt ist. Der Abflug am 12. September von Frankfurt wurde bis auf Weiteres gestrichen. Der erste Flug in die USA mit einer amerikanischen Fluggesellschaft war für Freitag, 14. September, geplant. Doch mein Schwager wollte lieber mit einer deutschen Fluggesellschaft fliegen, die erst am folgenden Dienstag startete. So wurde aus einem sehr traurigen Anlass ein verlängerter Urlaub, wo wir auch den Geburtstag meiner Schwester noch feiern konnten. Wir waren alle erleichtert, als sie wieder gut in den USA ankamen. Man sollte heute noch den unschuldigen Menschen gedenken, die da ihr Leben lassen mussten. Es war und ist ganz schlimm.