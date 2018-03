Lahnstein – Murray, Rosie: Die ganze Welt betroffen

September 2001 war der erste Schultag nach den Sommerferien in Bayern. Genau um 15 Uhr bei uns habe ich ahnungslos die erste Ballettstunde gegeben, als die Anschläge in vollem Gang waren.

Nach der ersten Stunde ist meine Vermieterin zu mir reingekommen, um mir dies zu erzählen. Sie musste es drei Mal wiederholen, da ich keinen Sinn erkennen konnte. Ich dachte, sie kann doch nicht was genommen haben...?!? Erst die Bilder im Fernsehen machten mir klar, um was es ging. Niemand darf sich solche Freiheiten erlauben, so viel Leid zu verursachen. Was für ein krankhaftes Wesen. Am rührendsten fand ich allerdings die Bemerkung Gorbatschows: "Das passiert ja UNS", im Gegensatz zur irrealen Geschehen eines Films. Ja, die ganze Welt war von diesem Greueltat betroffen. Und was für eine Gelegenheit für Bush, der nun die ganze Welt hinter sich hatte. Als US-Bürgerin erlaube ich mir meine Enttäuschung zum Ausdruck zu bringen, was er daraus gemacht hat.