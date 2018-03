Lahnstein – Krumrey, Hannelore: Bis heute ungute Gefühle

So frisch im Gedächtnis wie den 11. September 2001 habe ich selten ein Ereignis.

Es kommt mir vor, als sei es erst vor einigen Wochen gewesen. Mein Mann und ich spazierten nachmittags am Lahnufer und machten gerade an einer Treppe halt. Da kam ein Nachbar vorbei und rief aufgeregt: „Haben Sie schon gehört? In New York brennt das World Trade Center, es gibt viele Tote!“ Ich weiß noch, dass ich die Bedeutung dieser Worte nicht erkannte, und rief zurück: „Ach ja, dauernd passiert etwas Schreckliches!“ Wir spazierten weiter und nach und nach wurden wir doch neugierig. Eine Ahnung wurde immer größer, es muss etwas Welterschütterndes geschehen sein! Zuhause lief dann unser Fernseher bis tief in die Nacht, und bei uns wechselte Fassungslosigkeit mit Entsetzen, und wir bekamen immer wieder Gänsehaut. Einige Jahre später wurde ich am 10. September ins Brüderhaus eingeliefert. Nachts bekam ich immer wieder Angst bei der Vorstellung, Terroristen könnten am 11. September etwas Verrücktes am Hauptbahnhof anstellen und dieser samt Krankenhaus könnte in die Luft fliegen! Bis heute noch befallen mich am 11. September ungute Gefühle.