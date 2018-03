Lahnstein – Ackermann, Petra: Unglück auf Kuba miterlebt

Die Erinnerungen, die ich an den 11.September habe – ich saß, in der Zeit als dieses Unglück geschah, im Flugzeug nach Kuba – ich glaube, wir waren zeitgleich mit dem Geschehen im Landeanflug auf Havanna: Ich hatte meinen Eltern vorher mitgeteilt, nicht anzurufen, weil es von dort einfach zu teuer sei.

Als ich im Hotel ankam, schauten mich alle erwartungsvoll an, wollten wissen, was uns das Flugpersonal erzählt hat. Nichts – einfach nichts – vielleicht auch besser so, um Panik zu vermeiden. Die Urlauber in unserer Anlage erzählten mir von diesem unfassbaren Unglück und ich stand mit offenem Mund da, musste sofort aufs Zimmer – den Fernseher einschalten. Ich konnte einfach nicht vom Bildschirm wegschauen – unfassbar, wie im Film. Tränen liefen mir die Wangen runter, Angst und auch Panik – so weit waren wir nun auch nicht entfernt. Hatten einfach nur Glück, nicht gerade das auserwählte Flugzeug gewesen zu sein. Ein Gedanke: Sofort zu Hause anrufen, einfach nur Bescheid geben, das es mir gut geht. Die Leitungen war zusammengebrochen, nur ein Fax konnte ab und an noch verschickt werden und endlich war auch mein Fax verschickt. Zuhause waren alle erleichtert. Ich habe zwar meinen Urlaub fortgesetzt, aber immer in Gedanken an die Menschen, die dort sterben mussten. An jedem 11. September ist die Erinnerung an das Ereignis wieder da – einfach traurig, dass so etwas geschehen ist.