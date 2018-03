Kruft – Busenbender, Kurt: Was sind das für Menschen?

Diesen Tag werden meine Frau und auch ich ganz bestimmt nie vergessen.

Der Fernseher lief bei uns zu Hause. Unser Enkel, damals vier Jahre alt, rief plötzlich: „Opa, schau’ mal da!" Mein erster Gedanke: "Wieder mal so ein Horror-Film mitten am Nachmittag." Wir wurden dann aber doch von den Tatsachen dieses schrecklichen Ereignisses überzeugt. Es war einfach nicht zu fassen. Unsere Gedanken gingen ganz schnell zurück. Standen wir doch auf den Tag genau vor zwei Wochen staunend da oben auf diesem gewaltigen Gebäude bei einer unserer Reisen in die USA. Was damals alles durch die Presse ging. Es war überwiegend die Rede von den vielen Toten im World Trade Center. Ich denke heute noch: "Was mögen die Menschen ausgestanden haben, die in den Flugzeugen gesessen haben?" Die sich eines solchen Verbrechens schuldig machen, kann man die noch als Menschen bezeichnen? Eher doch als Ausgeburt des Satans. Gebe Gott, dass sich so etwas nie wieder ereignet.