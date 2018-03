KOPIE_ID_423432/RZ-Kommentar von Manfred Ruch zum Streit um Gift im Spielzeug

Manfred Ruch zum Streit um Gift im Spielzeug

Manfred Ruch

Deutsche Experten verordnen im Sinne der Sicherheit gern schärfere Richtlinien. Dafür sind sie weltweit gefürchtet. Das kann man finden, wie man will – doch das hat unser Land auch im wahren Wortsinn sicherer gemacht. Vieles von dem, was in anderen Ländern passiert, wäre in Deutschland dank TÜV und Co. nicht möglich gewesen.

Wenn deutsche Experten davor warnen, Grenzwerte für Blei, Arsen oder Quecksilber in Kinderspielzeug anzuheben, dann glaube ich ihnen einfach mehr als einem EU-Sprecher, der mir mit Definitionsfragen kommt. Sicher muss die EU stets um Kompromisse ringen. Aber bitte nicht bei der Gesundheit von Kindern. So etwas macht den Menschen Europa madig.

