An dieser filmreifen Dramaturgie hätte Franz-Josef-Strauß seine helle Freude gehabt. Wenngleich der CSU-Übervater niemals das Platzen einer Unions-dominierten Regierung in Berlin mit zugleich unkalkulierbaren Folgen wie dem Absturz der eigenen Christsozialen im Freistaat bei der Landtagswahl im Oktober in Kauf genommen hätte. Insofern fehlte Seehofer einiges an Strategie und Vision des einstigen Idols, vom Charisma ganz zu schweigen.

Die vergangenen Tage offenbarten ganz eindeutig: Es ging wohl kaum noch um die Sache. Die Kanzlerin und Europa hätten liefern können, was auch immer sie wollten. Dass sie es ... Die vergangenen Tage offenbarten ganz eindeutig: Es ging wohl kaum noch um die Sache. Die Kanzlerin und Europa hätten liefern können, was auch immer sie wollten. Dass sie es ...

Lesezeit für diesen Artikel (442 Wörter): 1 Minute, 55 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.