Königsfeld in der Eifel – Rösler, Charlotte: Ich telefonierte mit Kollegen in New York und Washington, als der erste Trum angegriffen wurde

September 2001 war ich für ein großes Unternehmen im Marketing in Köln tätig.

Während der erste Tower angegriffen wurde, telefonierte ich mit meinen Kollegen in Washington DC und New York. Meine Kollegen erlebten diesen Terroranschlag aus unmittelbarer Nähe. Aus dem Bürofenster konnten sie alles von ca. 2 km Entfernung erleben. Wir hatten das Telefongespräch dann abgebrochen. Viele unserer Kunden (Versicherungen, Energiekonzerne, Banken) sind ums Leben gekommen, Ihre Büros waren in diesen Gebäuden untergebracht. Aufgrund dieser Katastrophe hatten wir ein bereits fertig geplantes weltweites Zusammentreffen auf dem Petersberg bei Bonn storniert. Auch im Folgejahr wurde diese Veranstaltung ohne Begleitprogramm ausgerichtet. Ich habe daraus gelernt, mehr Achtsamkeit in den "Alltag" zu bringen und lebe seitdem auch wesentlich bewusster.