Kölbingen, Jung-Kloft, Susanne: Furchtbare Ereignisse in einem Jugendbuch verarbeitet

Mir kamen spontan die Bilder dieses Tages wieder in den Kopf, vor allem auch deshalb, weil das Thema in unserer Familie seit diesem Tag immer wieder diskutiert wurde.

Meinen Mann (Christoph Kloft) und meinen 15-jährigen Sohn (Mauritius) hat dieser Tag mit all seinen Folgen sogar so stark bewegt, dass sie gemeinsam auf die Idee kamen, die Ereignisse in einem Jugendroman zu verarbeiten. Viele Monate lang reifte die Idee, aber schließlich wurde sie realisiert: Zum Jahrestag im September kommt nun dieser Jugendroman heraus. Der Titel: Moses und der Schatten des 11. September. In dem Buch geht es um einen Jungen, der seinen Vater sucht, über den er nicht viel weiß, außer dass er Ausländer und irgendwo verschollen ist. Mit einem Freund macht er sich auf die Suche und findet Spuren seines Vaters, die aber zum Entsetzen des Jungen zu den Terroranschlägen und nach Guantanamo führen.