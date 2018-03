Koblenz – Zimmermann, Anke: Oma und Opa waren unerreichbar

Ich werde 911 niemals vergessen. Ich hatte noch Mittagspause (wir waren zu diesem Zeitpunkt noch mit einer Fleischerei selbstständig), als ich es im Fernsehen gesehen habe. Zuerst dachte ich, es wäre Werbung für einen neuen Film.

Als ich realisierte, dass das was ich sehe real ist versuchte ich sofort Oma und Opa in Atlanta (USA) zu erreichen, aber sämtliche Telefonleitungen waren gekappt. Ich lief sofort zu meinem Mann ins Geschäft und wir versuchten erneut anzurufen. Es war grauenvoll, wir wollten wissen was mit Oma und Opa los ist, aber wir bekamen keine Auskunft. Nach 1 Tag haben Oma und Opa angerufen. Es waren schlimme Stunden.

Niemals werde ich diesen Tag vergessen!