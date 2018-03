Kirchberg – Breuling, Marianne: Der Abspann kam nicht

Mein Mann und ich waren im Urlaub in Schottland.

Wir hatten dank einer großartigen Reiseleiterin viel gesehen und noch viel mehr gehört über die Geschichte, die bedeutenden Clans, und wir haben das Land besichtigt von der Insel Iowa bis nach Edinburgh. An diesem 11. September war nun unser letzter Urlaubstag. Wir wohnten in einem typisch schottischen Hotel am Loch Awe und als Abschluss stand eine kleine Schiffstour zum nahe gelegenen Kilchuan Castle auf dem Programm. Die Reiseleiterin hatte auch hier noch vieles Interessantes zu erzählen, aber am Schluss des Ausflugs, kurz bevor wir wieder am Hotel anlegten, berichtete sie dann von einem schlimmen Terroranschlag in Amerika. Wir sind natürlich gleich auf unser Zimmer zum Fernseher. Wir saßen da und konnten nicht glauben, was unsere Augen sahen. Man hatte so ein Gefühl wie „Das ist doch sicher ein Film, da muss doch gleich der Abspann kommen." Aber der kam nicht, nur immer wieder diese erschreckenden Bilder. Leider konnten wir nur BBC und CNN empfangen, und unser Englisch reichte nicht, um die Einzelheiten zu verstehen. Aber was wir verstanden und vor allem sahen war schon schlimm genug. Lesen und hören konnten wir dann zwei Tage später, als wir wieder in Deutschland waren, aber verstehen konnten wir es auch dann noch nicht. Und ich glaube, vergessen werden sollte es auch nicht. Aber man sollte die richtigen Schlüsse daraus ziehen.