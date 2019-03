Der Untergang des Frachters „Grande America“ löst in Frankreich Unruhe und Sorge aus. Erinnerungen an frühere Schiffsunglücke werden wach. Auch Spanien könnte betroffen sein.

Brest (dpa). Frankreich will nach dem Untergang des Containerschiffs „Grande America“ in der Biskaya mit allen Mitteln eine Ölkatastrophe an seiner Atlantikküste verhindern. „Wir bereiten uns vor“, versicherte Umweltminister François ...