» Kein Anschlag: Polizei in Shanghai spricht von Unfall

Shanghai

Nach dem Zwischenfall mit einem Lieferwagen in Shanghai, der mehrere Passanten umgefahren hatte, hat die Polizei einen Anschlag ausgeschlossen. Es sei ein Unfall gewesen, hieß es in einer Mitteilung. 18 Menschen wurden verletzt, davon drei schwer. Der Fahrer habe geraucht. Dabei habe sich das Feuer entzündet und der Mann habe die Kontrolle über den Wagen verloren. Er habe ohne Lizenz gefährliche Güter transportiert. An Bord waren demnach mehrere Gasflaschen. Das Unglück passierte am Freitagmorgen Ortszeit vor dem Starbucks-Café am Volkspark im Zentrum der Hafenstadt.