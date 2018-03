Keidelheim – Heim, Tina: Tote euphorisch gefeiert

Wir waren mit unserem kleinen Sohn in der Türkei in einem 5-Sterne-Hotel, in dem wir bereits zwei Jahre voher einen schönen Urlaub verbracht hatten.

Unmittelbar bevor wir diesmal hingefahren waren, hatte das Hotel auf All-Inclusive umgestellt, was bei den Kellnern, die sich zwei Jahre zuvor noch überschlagen hatten, zu einer gewissen Lethargie geführt hatte, da sie durch den Wegfall des täglichen Bargeldverkehrs wohl erheblich weniger Trinkgeld bekamen. Am 11. September waren wir am Strand, und ich musste zurück ins Hotel, um etwas zu holen. Sofort fiel mir die diesmal so noch nicht erlebte gute Laune des Personals auf, ohne aber den Grund zu kennen. Im Aufzug traf ich eine Frau, die mit ihrer Familie im Zimmer neben uns wohnte und mit denen wir uns angefreundet hatten. Sie weinte. Sie fragte mich, ob ich schon ferngesehen hätte, und als ich verneinte, erzählte sie mir, dass ein Flugzeug in das World Trade Center geflogen wäre. Ich habe die Dimension dieser Information erst gar nicht erfasst. Ich schaltete dann den Fernseher an, ging meinen Mann holen. Den Rest des Tages haben wir immer wieder nachgeschaut. Zwischendurch sind wir – auch unserem Sohn zuliebe – immer wieder an den Pool/den Strand zurückgekehrt. Dort haben wir uns natürlich mit den anderen Urlaubern über die aktuellen Geschehnisse ausgetauscht. Dann der Schock: Das Personal war nicht nur bester Laune, es tanzte und feierte. Es feierte die Anschläge. Es feierte die Tötung der "blöden Amis". Auf meinen Hinweis, dass es doch Menschen seien, egal welcher Nation, dass es sich um Mütter, Väter, Großeltern, Tanten, Onkel, Kinder von jemandem handele, dass man Leute doch nicht einfach wahllos umbringen könne, aus welchen Gründen auch immer, hieß es: "Egal, je mehr Amis, je mehr Kapitalistenschweine Leid erfahren, desto besser." Überall diskutierten Urlauber mit Personal, überall die gleichen Aussagen. Bei jeder neuen Unglücksmeldung stieg die Begeisterung des Personals, während die deutschen Urlauber immer geknickter wurden. Vom Empfangschef bis zum Zimmermädchen waren alle regelrecht euphorisiert. An diesem Tag ist für mich eine Welt zusammengebrochen – nicht nur die furchtbaren Anschläge, sondern auch die Tatsache, dass es Leute gibt, die sich daran freuen können. Irgendwie hätte ich erwartet, dass die Hotellleitung das Personal zumindest an die Kandarre legt und diese offen zur Schau getragene Begeisterung unterbindet. Aber es ging den ganzen Tag und die Folgetage weiter. Wir waren froh, als wir am 13. endlich nach Hause fliegen konnten. Auch auf dem Flughafen war eine gelöste, fröhliche Stimmung, zumindest beim Personal. Die Sicherheitskontrollen waren aufgrund der Vorkommnisse etwas verschärft, es gab eine dreifache Kontrolle. Erst bei der dritten fiel mir mein Taschenmesser ein, dass ich immer in der Handtasche habe. Es war nicht entdeckt worden. Als ich es selber abgab, lachten mich die Sicherheitsbeamten an.