Kabinett will Krebsregister bereits am 22. August beschließen

Behandlungsdaten von Krebspatienten sollen bundesweit nach einheitlichen Standards registriert werden.

Versicherungskärtchen: Krankenkassen sollen zu Vorsorgeuntersuchungen für Gebärmutterhalskrebs und Darmkrebs einladen.

Foto: dpa/archiv

Die Bundesregierung will das entsprechende Krebsregistergesetz noch in der Sommerpause auf den Weg bringen: «Das Bundeskabinett wird den Entwurf am 22. August beschließen», sagte Gesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) der «Bild am Sonntag». «Dann können aus diesen Daten neue Erkenntnisse zur Krebs-Bekämpfung genutzt und das Leben der Patienten verbessert werden.»

Die ebenfalls geplanten Einladungen der Krankenkassen zu Vorsorgeuntersuchungen für Gebärmutterhalskrebs und Darmkrebs sollen laut Bahr «frühestens ab dem Jahr 2016» erfolgen.