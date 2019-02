Berlin

Die Bundesregierung will die Lebensmittelabfälle in Deutschland verringern. Wirtschaft und Verbraucher sollen dafür stärker einbezogen werden. Das sieht eine Strategie von Ernährungsministerin Julia Klöckner vor, die das Kabinett jetzt beschlossen hat. Vorgesehen ist unter anderem, mit Unternehmen, Verbänden, Ländern und Wissenschaft konkrete Maßnahmen auf freiwilliger Basis zu erarbeiten – zum Beispiel bei Lieferprozessen oder mit passenderen Portionsgrößen in Restaurants.