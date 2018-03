Japan fährt erstmals seit Fukushima AKW hoch

Aus unserem Archiv

Tokio

Erstmals seit der Katastrophe in Fukushima vor gut 15 Monaten hat Japan wieder einen Atomreaktor hochgefahren. Gegen heftige Proteste in der Bevölkerung begann der Atombetreiber Kansai Electric am Sonntagabend (Ortszeit) damit, zunächst Reaktor 3 des AKW Oi wieder in Betrieb zu nehmen.