Italien: 1000 Camper fliehen vor Flammen

Wegen eines Waldbrandes ist in der Toskana ein Campingplatz mit etwa 1100 Touristen vorsichtshalber evakuiert worden. Als der Rauch des Feuers den Campingplatz «Il Sole» bei Marina di Grosseto am Samstagabend erreichte, ordneten die Behörden die Evakuierung an.

In mehreren Regionen Italiens halten Brände die Einsatzkräfte in Atem.

Foto: Massimo Persossi – DPA

Die meisten Camper verbrachten die Nacht in einem Einkaufszentrum, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Dieses war rasch dafür eingerichtet worden, die Camper aufzunehmen.

Die Flammen waren am Sonntag praktisch unter Kontrolle. Drei Löschflugzeuge und drei Hubschrauber halfen aus der Luft den am Boden tätigen Feuerwehren. Das Feuer war an verschiedenen Stellen entstanden, was auf Brandstiftung schließen lässt. Auch zwei andere Campingplätze waren den Berichten zufolge durch das Feuer in der südlichen Toskana zeitweise bedroht. Die Polizei nahm einen jungen Pyromanen fest, der einen anderen Brand dort gelegt haben soll.

Auch in anderen Teilen Italiens, vor allem im Süden, halten Brände die Einsatzkräfte in Atem. So wurden in der Region Latium, in der die Hauptstadt Rom liegt, in Kampanien und auf Sizilien erneut viele Brände gemeldet. In Gela an Siziliens Südküste brachten sich zwischenzeitlich Dutzende Familien aus ihren Häusern in Sicherheit.