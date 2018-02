Israel greift Ziele im Gazastreifen an

Tel Aviv

Nach einer Explosion an der Grenze zum Gazastreifen haben israelische Kampfflugzeuge in der Nacht mehrere Ziele im Gazastreifen selbst angegriffen. Insgesamt seien sechs „militärische Ziele“ der radikalislamischen Hamas in dem Gebiet ins Visier genommen worden, twitterte das israelische Militär. Bei der Explosion eines Sprengsatzes am Grenzzaun zum Gazastreifen waren gestern vier israelische Soldaten verletzt worden. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte darauf eine „entsprechende“ Reaktion angekündigt.