Immer mehr Spenderorgane gehen an Warteliste vorbei

Aus unserem Archiv

Berlin

In Deutschland gelangen immer mehr rettende Spenderorgane auf Sonderwegen zu todkranken Patienten – an der allgemeinen Warteliste vorbei. Allein im Vorjahr wurden rund 900 Mal Herz, Lunge, Niere, Leber oder Bauchspeicheldrüse per beschleunigter Vermittlung vergeben.