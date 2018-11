Im Wilden Westen (Deutschlands): Diebin steigt aufs Pferd und reitet davon

Wesel

Eine junge Ladendiebin hat sich am Niederrhein in Westernmanier aufs Pferd geschwungen und gleich zwei Mal aus dem Staub gemacht. Als die 22-Jährige ein Geschäft mit gestohlenen Kopfhörern verließ, schlug die Diebstahlsicherung an. Die junge Frau stieg aufs Pferd und ritt davon – verfolgt von Mitarbeiterinnen des Geschäfts.