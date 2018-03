Illerich – Reichert, Anja: Die gute Stimmung war sofort weg

September 2001 waren meine Familie und ich bei den Vorbereitungen für Papas 60. Geburtstag.

Wir waren mit dem Zeltaufbau und der Dekoration beschäftigt und freuten uns auf den kommenden Tag, an dem die Feier stattfand. Da ich noch Besorgungen machen musste, machte ich mich nachmittags auf den Weg nach Landkern. Im Radio hörte ich dann die erschreckende Nachricht von dem Anschlag. Im ersten Moment dachte ich: "Das kann doch gar nicht sein. Hast du das jetzt richtig verstanden?" Ich schaltete sämtliche Radiosender durch. Überall gab es nur ein Thema: Der Anschlag auf das World Trade Center. Als ich wieder zu Hause bei meiner Familie angekommen war, berichtete ich gleich von den Ereignissen. Die gute Stimmung war sofort weg – wir gingen alle gleich ins Haus und schalteten den Fernseher ein. Da waren sie, die erschreckenden Bilder aus den USA. Wir konnten alle nicht fassen, was wir da sahen, und Erschütterung und Angst machten sich breit. Angst, das könnte der Anfang eines Krieges sein. Entsetzt und sprachlos schauten wir uns die grausamen Bilder an, die hilflosen Menschen in den Gebäuden, die Panik, die vielen Toten, die man zu dem Zeitpunkt nur erahnen konnte. Es fiel uns schwer, zu den Geburtstagsvorbereitungen zurückzukehren und uns auf den bevorstehenden Tag zu freuen. Natürlich war das Thema auch an Papas Geburtstagsfeier präsent, und es gab wohl kaum einen Gast auf der Feier, der nicht darüber geredet hat. Seit diesem Tag denken wir jedes Jahr an Papas Geburtstag an diese schrecklichen Ereignisse und immer kommt dieses Thema dann zur Sprache. In diesem Jahr werden wir am 11. September mit den Vorbereitungen für Papas 70. Geburtstag beschäftigt sein. Und wir werden sagen: "Wisst ihr noch, heute vor 10 Jahren?"