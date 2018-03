Idar-Oberstein – R., Anna: "Mama dachte an einen makaberen Witz"

09.2001 war ich erst 9 Jahre alt.

Trotzdem sind die Erinnerungen an diesen schicksalhaften Tag noch sehr lebendig. An diesem Tag waren mein Bruder, meine Mutter und ich im Globus Idar-Oberstein einkaufen. Als wir in das Auto einstiegen und das Radio anging, wurde sofort die Meldung raus gegeben, dass auf die Twin Towers in New York ein Anschlag ausgeübt wurde. Meine Mutter sagte, dass das wieder ein makaberer Witz des Radios sei und regte sich erst einmal über den Sender auf.

Als wir dann zu Hause waren und der Fernseher angeschaltet wurde, gab es keinen Zweifel mehr, dass es doch kein makaberer Witz seitens des Radios war. Damals konnte ich das Ausmaß der Katastrophe noch nicht begreifen. Mein Vater hat sich mit uns zusammengesetzt und versucht, uns zu erklären, was dort in Amerika passiert war. Zu diesem Zeitpunkt waren meine Mutter und mein Vater noch zusammen, und meine Mutter konnte noch gehen. Ein paar Jahre später hat mein Vater uns verlassen und meine Mutter hatte einen Unfall. Sie ist seither querschnittsgelähmt.

Die Erinnerungen an den 11. September 2001 sind klar. Noch heute kann ich das Ausmaß dieser Zerstörung kaum begreifen. Ich kann kaum fassen, was für einen Schmerz an diesem Tag den armen Menschen und ihren Angehörigen angetan wurde. Dennoch ist dieser Tag auch eine Erinnerung für mich, als meine Eltern noch zusammen waren und meine Mutter noch laufen konnte.