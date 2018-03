Idar-Oberstein – Merz, Liesel: Die eigenen Sorgen werden nichtig und klein

Ja, auch in meiner Erinnerung ist dieser so schreckliche Anschlag vom 11. September noch sehr präsent.

In dieser Zeit befand ich mich im Klinikum in Idar-Oberstein und wie durch Zufall auf einer Station im neuen Gebäude, wo es im Gemeinschaftraum einen Fernseher gab. Allerdings saß ich dort in einer Ecke und las, als plötzlich sehr aufgeregte Stimmen des Entsetzens laut wurden, wonach ich natürlich ebenfalls zum Fernseher sah. Diesen Anblick werde ich wohl wie so viele andere Menschen nie mehr vergessen, da sind die eigenen Beschwerden ganz klein und nichtig geworden, angesichts dieser Tragödie.