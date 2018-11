ICE-Strecke nach Zugbrand wieder zweigleisig befahrbar

Gut einen Monat nach einem heftigen ICE-Brand rollen die Züge auf der wichtigen Strecke zwischen Köln und Frankfurt/Main wieder auf beiden Gleisen. „Der Verkehr auf der Schnellfahrstrecke Köln – Rhein/Main ist heute Morgen planmäßig angelaufen“, sagte ein Bahnsprecher am Sonntag. „Es kommt derzeit zu keinen nennenswerten Verspätungen.“

In einem fahrenden ICE war am 12. Oktober ein Feuer ausgebrochen. Alle gut 500 Menschen an Bord wurden gerettet. Fünf erlitten leichte Verletzungen. Das Feuer zerstörte den Zug und beschädigte die Gleise. Später wurde der Bahnverkehr an der betroffenen Stelle zunächst eingleisig wieder aufgenommen. Die Brandursache ist weiter unklar.