Hunderte demonstrieren gegen Treffen von Rechtsextremen in Dresden

Dresden

Mehrere Hundert Menschen haben in Dresden gegen ein Treffen der rechtsextremen Identitären Bewegung demonstriert. Zur Veranstaltung der Rechtsextremen in der Innenstadt kamen nach Einschätzung von Beobachtern ebenfalls mehrere Hundert Teilnehmer. „Grundsätzlich verlief der Tag friedlich“, teilte die Polizei am Abend nach Ende der Kundgebungen mit. Am Nachmittag kam es zu einem Zwischenfall, als fünf Journalisten von Ordnern der Identitären Bewegung angegriffen wurden. Polizeibeamte hätten zum Schutz der Journalisten sofort eingegriffen, so die Polizei.