Hummels: Löw hat bei den Spielern keine Autorität verloren

Berlin

Fußball-Nationalspieler Mats Hummels zweifelt nicht daran, dass Bundestrainer Joachim Löw die deutsche Nationalmannschaft wieder zum Erfolg führen wird. „Wir alle wissen, dass der Bundestrainer sehr viel Kritik einstecken musste für Sachen, die wir Spieler auf dem Platz uns eingebrockt haben. Wir wissen, was wir an diesem Bundestrainer haben“, sagte der Bayern-Profi dem „Kicker“. Löw habe „bei uns Spielern auf keinen Fall an Autorität verloren“, sagte Hummels vor dem Auftaktspiel in der Nations League heute gegen Frankreich.