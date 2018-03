Hessen weist Salafisten aus

Hessen weist einen Hauptakteur der salafistischen Szene aus. Das Rhein-Main-Gebiet ist laut Innenminister Rhein ein Schwerpunkt der radikalislamischen Salafisten in Deutschland.

Koran-Exemplare gab es kostenlos im Bundesgebiet: Die Aktion von Salafisten fand Mitte April statt. Foto: DPA

Wiesbaden – Hessen weist einen Hauptakteur der salafistischen Szene aus.

Der Mann mit österreichischem Pass müsse Deutschland binnen eines Monats verlassen und dürfe nicht wieder einreisen, sagte der hessische Innenminister Boris Rhein (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden. Mohamed M. habe sich in der Vergangenheit zum militanten Heiligen Krieg bekannt. Bei dem Mann bestehe weiter die Gefahr, dass er "mit erheblicher Intensität zu Gewalttaten aufruft und damit die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Deutschland gefährdet".

Das Rhein-Main-Gebiet ist nach Rheins Einschätzung ein Schwerpunkt der radikalislamischen Salafisten in Deutschland. Sie fordern von allen Muslimen ein vermeintlich traditionelles, buchstabengetreues Befolgen des Korans. Salafisten hatten zuletzt in deutschen Städten kostenlos Koran-Exemplare verteilt und mit ihrer Missionierungs-Aktion "Lies!" eine heftige Debatte ausgelöst.