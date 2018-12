Hessen: CDU und Grüne unterzeichnen neuen Koalitionsvertrag

Wiesbaden

Die Fortsetzung der schwarz-grünen Regierungskoalition in Hessen soll heute besiegelt werden. Die beiden Verhandlungsdelegationen von CDU und Grünen wollen im Landtag in Wiesbaden den neuen Koalitionsvertrag unterzeichnen. Gestern hatten beide Parteien dem Papier zugestimmt. Das knapp 200 Seiten starke Werk trägt den Titel „Aufbruch im Wandel durch Haltung, Orientierung und Zusammenhalt“. Schwarz-Grün regiert seit Anfang 2014 in Hessen. Die neue Landesregierung könnte am 18. Januar ins Amt kommen.