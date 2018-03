Hattgenstein – Kley, Hans-Thomas: Trotzdem zum Marathon

Aus unserem Archiv

Ich kann mich aus zwei Gründen noch ganz genau an diesen Tag erinnern. Das neue Auto meiner Frau wurde an diesem Tag zugelassen, und sie wollte ganz stolz verschiedenen Freunden und Bekannte das Auto zeigen. Doch keiner hatte Lust sich ein Auto anzuschauen, da parallel hierzu ab 15.20 Uhr Live-Übertragungen aus New York wichtiger und natürlich interessanter waren.