Berlin

Handball-Spitzenfunktionär Bob Hanning bewertet die Euphorie rund um die Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark höher als die bei der vorherigen Heim-WM 2007. „Das erinnert mich jetzt fast noch mehr an das Fußball-Märchen 2006“, sagte der Vizepräsident des Deutschen Handball-Bundes am Sonntag im TV-Sender Sky. „Ich bin zuversichtlich, dass der Boom bleibt“, sagte er vor dem Spiel der deutschen Mannschaft um WM-Bronze in Herning gegen Frankreich. „Wir sind besser aufgestellt als 2007.“ Damals hatte Deutschland den Titel gewonnen.