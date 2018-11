Hamilton holt sich letzte Pole der Saison vor Bottas

Abu Dhabi

Weltmeister Lewis Hamilton hat sich die letzte Pole Position in dieser Formel-1-Saison gesichert. Er setzte sich in der Qualifikation zum Großen Preis von Abu Dhabi vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas durch. Es ist die 83. Pole für Hamilton insgesamt, die elfte in diesem Jahr. Dritter wurde Sebastian Vettel vor seinem Ferrari-Teamkollegen Kimi Räikkönen. Dahinter starten an diesem Sonntag Daniel Ricciardo und Max Verstappen von Red Bull. Nico Hülkenberg wurde im Renault Zehnter.