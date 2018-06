Klagenfurt

15 Tage vor dem Ernstfall in Moskau gegen Mexiko bestreitet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Abend einen vorletzten Probelauf für die Weltmeisterschaft. Für Bundestrainer Joachim Löw steht beim Länderspiel in Klagenfurt gegen Österreich das Ergebnis jedoch nicht an erster Stelle. Er will zwei Tage vor dem Meldeschluss des endgültigen 23-Mann-Kaders für die WM-Endrunde in Russland vor allem wichtige Erkenntnisse gewinnen. Kapitän Manuel Neuer soll nach 599 Tagen ein Comeback im Tor feiern.