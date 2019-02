Mogadischu

Bei einem Einkaufszentrum in Somalias Hauptstadt Mogadischu ist es zu einer großen Explosion gekommen. Man geht von einer Autobombe aus. Über die Zahl der Opfer gib es bisher keine Angaben. Es ist auch noch unklar, wer hinter der Explosion steckt. Die Terrormiliz Al-Shabaab verübt immer wieder Anschläge in Mogadischu und anderen Orten in Somalia.