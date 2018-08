Großbrand in Züricher Innenstadt zerstört Geschäftsgebäude

Zürich

Nach einem Großbrand ist ein Geschäftsgebäude in unmittelbarer Nähe zum Züricher Hauptbahnhof einsturzgefährdet. Ein Polizist wurde bei dem Feuer in der Nacht verletzt. Es sei hoher Sachschaden entstanden, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das derzeit leerstehende Gebäude in der Innenstadt bereits voll in Flammen. Das Feuer hatte sich den Angaben zufolge vom Dachgeschoss des Eckhauses aus schnell ausgebreitet. Auf Fotos ist zu sehen, wie Flammen meterhoch in den Himmel schlugen. Im Gebäude kam es zu zwei heftigen Explosionen.