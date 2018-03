Griebelschied – Wagner, Ruth: Viele hatten Tränen in den Augen

Der 11 September 2001 wird mir immer in Erinnerung bleiben.

Der 11. September 2001 wird mir immer in Erinnerung bleiben.

Ich arbeite für eine amerikanische Firma und war damals Gebietsleiterin für Wiesbaden, Bad Kreuznach, Mainz und Darmstadt und saß in meinem Büro in Mainz-Kastel. Um etwa 15.50 Uhr kam meine Sekretärin in mein Büro und sagte: "Gerade ist ein Flugzeug in das World Trade Center geflogen." Ich habe gedacht, sie macht einen schlechten Scherz mit mir. Sie bat mich sofort zu unserem Elektroladen gegenüber zu gehen, da alles im Fernsehen zu sehen wäre. Als ich dort ankam, standen alle Leute wie gebannt vor den Fernsehschirmen und das zweite Flurgzeug krachte gerade in den Turm. Viele hatten Tränen in den Augen und konnten nicht fassen, was da gerade passierte. Der Rest des Tages war für mich gefüllt mit Besprechungen und daran zu arbeiten, dass alle in meinem Zuständigkeitsbereich gelegenen Geschäfte auf die höchste Sicherheitsstufe umgestellt wurden. Dazu gehörte Barrieren aufzubauen, Extrawachen, das Auffahren von Panzern und die seelische Betreung für unsere Mitarbeiter, von denen vielen selbst US-Amerikaner sind. Ich weiß, dass ich an diesem Tage um circa Mitternacht nach Hause kam. Seitdem habe ich an vielen Auslandseinsätzen im Irak und Afghanistan teilgenommen und die Versorgung von Soldaten aller Nationalitäten dort mit unterstützt.