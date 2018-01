» Golden Globes werden vergeben

Los Angeles

In Beverly Hills werden heute die Golden-Globe-Trophäen verliehen. Sie sind nach den Oscars Hollywoods bedeutendste Filmpreise. Das Fantasymärchen „Shape of Water – Das Flüstern des Wassers“ von Guillermo del Toro ist mit sieben Nominierungen der Favorit. Jeweils sechs Gewinnchancen haben Steven Spielbergs Politfilm „Die Verlegerin“ und der Kriminalfilm „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“. Der deutsche Regisseur Fatih Akin könnte mit dem NSU-Drama „Aus dem Nichts“ den Globe für den besten nicht-englischsprachigen Film holen.