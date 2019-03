Für Frankreichs Regierung ist klar: Die Gewalt vom vergangenen Wochenende darf sich bei den „Gelbwesten“-Protesten nicht wiederholen. Deshalb greift sie jetzt durch. Können Verbote die Krawalle stoppen? Für den Innenminister dürfte diese Frage über seine politische Zukunft entscheiden.

Paris (dpa). Frankreich will mit Demonstrationsverboten eine erneute Eskalation der Gewalt bei „Gelbwesten“-Protesten verhindern. Der neue Pariser Polizeipräsident Didier Lallement untersagte an bestimmten Orten in Paris Proteste am Samstag.Dazu zählten ...