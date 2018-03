Gauck bei Thomaner-Festakt in Leipzig

Aus unserem Archiv

Leipzig

Für seinen ersten offiziellen Termin außerhalb Berlins kommt der neue Bundespräsident Joachim Gauck heute nach Leipzig. Er nimmt dort an einem Festakt zum 800-jährigen Bestehen des Thomanerchors teil. Gauck war am Sonntag zum Staatsoberhaupt gewählt worden. Am Freitag wird er vereidigt.