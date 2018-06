Moskau

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in Russland gelandet. Nach rund zweieinhalb Stunden Flugzeit kam die Auswahl um Bundestrainer Joachim Löw am Nachmittag mit der Sondermaschine LH 2018 in Moskau an. Bei trübem Wetter ging es für die Weltmeister-Auswahl nach der Landung weiter ins Teamquartier in Watutinki – rund 40 Kilometer südwestlich vom Stadtzentrum Moskaus. Morgen werden Kapitän Manuel Neuer und seine Kollegen um 10.00 Uhr eine öffentliche Trainingseinheit auf dem Gelände des ZSKA Moskau absolvieren. Das erste Gruppenspiel steht am Sonntag im Moskauer Luschniki-Stadion gegen Mexiko an.