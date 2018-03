Freusburg – Krüger, Jochen: Am 11. September 2001 wollte ein Freund aus den USA zu Besuch kommen

An diesem Tag wollte ein Freund aus Jersey City zu Besuch kommen. Aus dem bekannten Anlass war dies nicht möglich.

Die Telefonleitungen funktionierten nicht mehr und so war nur der Kontakt über Email noch für einige Zeit möglich. Ausdrucke seiner Emails habe ich noch gefunden, vom 11.09. und einigen Tagen danach. Außerdem hatte mir ein anderer Freund aus Traverse City, Michigan, einige Tage später zwei Zeitungen geschickt, und zwar die "USA Today" vom 12.09.2001 und den "Traverse City Record-Eagle" vom 13.09.2001. Ich habe meinen Freund dann am 28.12.2001 besucht und mit ihm und einigen seiner Freunde und Verwandten den ersten Jahreswechsel nach den Anschlägen verbracht. In diese Zeit fiel auch die Eröffnung einer Aussichtplattform, von wo aus man auf das Gelände sehen könnte, auf dem die Türme standen. Es war unglaublich, dass Menschen drei Stunden in der Kälte ausharrten, um einen Blick auf das Trümmerfeld zu werfen.