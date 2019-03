Das Surferparadies Biarritz, Bordeaux oder die Hafenstadt La Rochelle: Nach dem Untergang eines Containerschiffes droht der französischen Küste eine Ölkatastrophe. Raue See verschärft die Situation.

Brest (dpa). Zwei kilometerlange Ölteppiche treiben nach der Havarie des Containerschiffs „Grande America“ in der Biskaya auf Frankreichs bei Touristen beliebte Westküste zu.Alle Regierungsstellen an Land und auf See seien ...