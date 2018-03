Frachter «Rena» hält Stürmen vorerst stand

Aus unserem Archiv

Wellington

Das havarierte Schiff «Rena» vor Neuseeland hat in der Nacht zu Dienstag den Stürmen und der unruhigen See vorerst noch standgehalten. Die Bergungsmannschaft, die rund um die Uhr Öl aus dem Schiff pumpt, musste jedoch wegen des Wetters in der Nacht die Arbeit kurzzeitig unterbrechen.