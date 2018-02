» Finale der Koalitionsverhandlungen: 15er-Runde tagt erstmals

Berlin

In der Schlussrunde der Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD ist am frühen Morgen erstmals die 15er-Runde der wichtigsten Unterhändler zusammengekommen. Zuvor war den ganzen Tag über vor allem auf Ebene der Parteichefs und kleinerer Runden mit den Fraktionsvorsitzenden und Generalsekretären in wechselnder Besetzung verhandelt worden. Die 15er-Runde gilt als letztlich entscheidend, wenn es um die Gesamteinigung über einen Koalitionsvertrag geht. Noch ist aber offen, ob es in dieser Sitzung schon eine endgültige Entscheidung geben könnte.