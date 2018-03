Feuer in Sauna – Brand auf Nordseefähre gelöscht

Flammen in der Schiffssauna: Die Feuerwehr hat in einem spektakulären Einsatz auf hoher See einen Brand auf einer Nordseefähre gelöscht.

Vier Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder mussten nach dem Brand auf der «Hafnia Seaways» ins Krankenhaus.

Foto: Ingo Wagner – DPA

Spezialisten seilten sich am Mittwochabend von einem Marinehubschrauber auf die 187 Meter lange «Hafnia Seaways» der dänischen Reederei DFDS ab, nachdem an Bord die Sauna in Flammen aufgegangen war. Mehrere Schiffe eilten zur Hilfe. Auf der Fähre waren 27 Menschen. Vier Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder kamen in ein Krankenhaus, hatten aber keine Verletzungen erlitten, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Wilhelmshaven.

Die «Hafnia Seaways» war auf dem Weg vom englischen Immingham nach Cuxhaven an der Elbmündung. Nördlich der ostfriesischen Insel Spiekeroog brach aus zunächst ungeklärter Ursache das Feuer aus. Bis zum frühen Donnerstagmorgen seien alle Glutnester gelöscht worden, die Feuerwehr habe das Schiff verlassen, berichtete ein Sprecher. «Für die 20-köpfige Besatzung und die sieben Passagiere hat keine Lebensgefahr bestanden», sagte eine Sprecherin des Havariekommandos in Cuxhaven. Nach dem Festmachen in Cuxhaven kamen Seelsorger an Bord und boten psychologische Hilfe an.

Das Schiff transportierte unter anderem sieben Lastwagen mit Fahrern aus Polen und Großbritannien. Die Besatzungsmitglieder stammten aus Schweden, Estland, Lettland und Litauen. Eine Gefahr für die Umwelt habe zu keiner Zeit bestanden, sagte die Sprecherin des Havariekommandos. Es sei weder Kraftstoff noch Öl in die Nordsee ausgelaufen. Der Schaden betreffe nur die Sauna und den Passagierbereich, teilte ein Sprecher der Reederei in Kopenhagen mit.

Die Brandermittler konnten ihre Arbeit am Donnerstagmorgen noch nicht aufnehmen – der Bereich müsse erst abkühlen und durchlüften. Wann die Untersuchungen beginnen, war zunächst unklar, ebenso wie die Höhe des Schadens.

Im Oktober 2010 war die Fähre «Lisco Gloria» auf der Ostsee nördlich der Insel Fehmarn in Brand geraten. Damals gelang es nicht, das Feuer, das von einem Lastwagen ausgegangen war, zu löschen. In einer spektakulären Aktion wurden alle 236 Menschen an Bord gerettet.