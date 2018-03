Feuer in Klinik: Patient tot – Arzt und Pflegekräfte verletzt

Aus unserem Archiv

Lünen

Bei einem Feuer in einem Krankenhaus in Lünen bei Dortmund ist in der Nacht zum Freitag ein 81 Jahre alter Patient ums Leben gekommen. In seinem Zimmer war aus zunächst ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Acht weitere Menschen erlitten Rauchvergiftungen.