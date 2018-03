FDP-Vize Homburger rügt Drohungen von CSU-Chef Seehofer

Die FDP hat die abermalige Drohung von CSU-Chef Horst Seehofer mit einem Ende der Koalition gerügt. «Die Halbwertszeiten von Horst Seehofers Temperamentsausbrüchen werden immer kürzer», sagte die stellvertretende FDP-Vorsitzende Birgit Homburger der «Passauer Neuen Presse».

Die FDP-Vorsitzende Birgit Homburger vermutet, dass die CSU wegen der Freien Wähler unter Druck ist.

Foto: Bernd Weissbrod / Archiv – DPA

«Der CSU sitzen offenbar die Freien Wähler im Nacken», vermutete Homburger mit Blick auf die Landtagswahl 2013. «Wenn Horst Seehofer fest an der Seite der FDP steht, kann ihm nichts passieren», fügte die Freidemokratin hinzu. Seehofer hatte am Dienstag zum dritten Mal innerhalb weniger Monate das Ende der Koalition an die Wand gemalt: Erstmals im Herbst 2011 im Streit um Steuersenkungen, dann im Dauerstreit um das Betreuungsgeld und nun im Zwist um die Euro-Rettungsmaßnahmen.