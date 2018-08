Ex-Spice-Girl Mel B will sich in Therapie begeben

London

Die britische Sängerin Melanie Brown, bekannt als früheres Spice Girl Mel B, will demnächst eine Therapie beginnen. Grund sei unter anderem eine posttraumatische Belastungsstörung, schilderte Brown der Zeitung „The Sun“. Bei der Arbeit an ihrem Buch „Brutally Honest“ seien alte Wunden aufgerissen. In einer Stellungnahme, die die Zeitung veröffentlichte, schrieb das frühere Spice Girl von für sie schwierigen Themen wie dem Tod ihres Vaters. Für ihre Kinder möchte die britische Popsängerin nun stark sein: „Ich liebe meine drei Mädchen mehr als das Leben selbst.“