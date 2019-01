Die ukrainische Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko hat sich wie erwartet als Kandidatin für die Präsidentenwahl am 31. März aufstellen lassen.

„Von heute an beginnen wir eine neue Epoche - eine Epoche des Erfolgs, des Glücks und des Aufblühens“, sagte die 58-Jährige am Dienstag vor Delegierten ihrer Vaterlandspartei in Kiew. Timoschenko ...