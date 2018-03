Experte: In Berlin nicht Schoßhündchen sein

Der Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter ist selbst CSU-Mitglied und kennt die Partei wie kaum ein anderer. Das Interview mit ihm zur Situation der bayerischen Unionspartei:

Politologe Heinrich Oberreuter

Warum ist die CSU schon wieder so aufgeregt?

Das hat im Wesentlichen mit dem Vorsitzenden Horst Seehofer zu tun, der meiner Ansicht nach als einer der wenigen in der Partei wirklich erkennt, dass die CSU in einer schwierigen Situation ist.

Was ist so schwierig?

Sie befindet sich in einer Lage, wie sie sie seit 55 Jahren nicht kennt. Erstmals könnte 2013 der Verlust der Regierungsposition in Bayern bei den Landtagswahlen drohen. Unter der Voraussetzung, dass eine Konstellation aus SPD, Freien Wählern und Grünen tatsächlich zustande käme.

Warum verliert die CSU Stimmen?

Sie hat durch ihre erfolgreiche Politik jahrzehntelang Bayern modernisiert. Sie hat in den 60er-Jahren Universitäten und Gymnasien gegründet. Die Offenheit für technischen Fortschritt hat nicht nur das Land vorangebracht, sondern die Gesellschaft verändert. Der Prozess des Wertewandels hat auch Bayern erfasst. Das ist für eine konservative Partei eine Herausforderung.

Heißt das, die CSU hat sich quasi ihrer eigenen Klientel entledigt?

Die bayrische Gesellschaft ist jedenfalls auch äußerst mobil geworden. Im vergangenen Jahrzehnt sind 3,3 Millionen Menschen aus anderen Bundesländern nach Bayern gezogen, dazu kommen noch 1,1 Millionen Ausländer. In einer gleichen Größenordnung gab es Wanderungen aus Bayern weg in andere Bundesländer. Die Gesellschaft ist nicht mehr so wie das Bild, das die CSU sich von ihr macht. Die Folge ist: Die Modernisierung frisst ihre Eltern.

Womit ist zu rechnen, wenn die CSU schon jetzt vor einem "Kuschelwahlkampf" warnt?

Es bedeutet nichts anderes als die konsequente Fortführung einer permanenten bayrischen Linie. Die CSU ist nur dann stark, wenn sie auf ihrer organisatorischen Eigenständigkeit beharrt. An der Wahlurne kann sie nur punkten, wenn sie in Berlin nicht das Schoßhündchen spielt. Sie muss innerhalb der Regierung ein eigenes Profil zeigen, getragen von einer einzigen Intention: Wir vertreten in Berlin bayrische Interessen. Das ist ihr Alleinstellungsmerkmal gegenüber den anderen, die kuschen müssen, wenn ihre Bundesorganisation in Berlin etwas sagt. Sie bleibt ein eigenständiger Spieler. Damit das so bleibt, muss aber die dominante Position in Bayern erhalten bleiben. Deshalb ist die Lage zurzeit so brisant. In den Wahlkampf kann die CSU nur mit einer begrenzten Loyalität zur Kanzlerin ziehen.

Wie wichtig ist das Betreuungsgeld für die CSU?

Die CSU hat es zu einem Identitätsmerkmal gemacht und es als wichtiges Thema für ihre Stammwählerschaft entdeckt. Die CSU unterstützt als Einzige den Lebensentwurf der Mütter, die ihre Kinder zu Hause erziehen wollen. Immerhin zwei Drittel der Bevölkerung stützen diese Position. Trotzdem hat auch die CSU ihr Familienbild insofern modernisiert, dass sie auch andere Lebensgemeinschaften akzeptiert, in denen Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Die CSU versucht da einen Spagat – und das Betreuungsgeld soll den konservativen Pol bei der Stange halten.

Wie weit würde sie dafür gehen?

Solche Konflikte werden gern in Kauf genommen, weil sie der eigenen Profilierung dienen. Und ein erheblicher Teil dieser konservativen Gedanken kommt immer noch in der Gesellschaft an. Also: Die CSU will sich da schon durchsetzen.

Das Gespräch führte Rena Lehmann